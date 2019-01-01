كلوب: لا يمكننا الظهور بأفضل حالاتنا في كل مباراة

تعليق المدرب الألماني على مستوى فريقه ضد نيوكاسل

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن فريقه ليس مطالباً بالظهور بأفضل مستوى ممكن في كل مباراة يلعبها بالموسم.

ليفربول نجح في تخطي عقبة جديدة بالدوري الإنجليزي، بعد الفوز على نيوكاسل 3/1 بالجولة الخامسة بالبطولة بملعب أنفيلد.

نيوكاسل تقدم عن طريق جيترو ويليامز، قبل عودة الريدز بثلاثية أحرز منها ساديو ماني هدفين وصلاح الهدف الثالث.

وقال كلوب عقب اللقاء:"لم أستمتع بالمباراة قبل الدقيقة 25 حيث كانت البداية الحقيقية لنا".

وأضاف:"كانت فكرتي بإشراك ماني كمهاجم صريح وأوريجي كجناح أيسر ولكنها لم تنجح، ديفوك تعرض للإصابة وأتمنى عودته سريعاً، الشكل اختلف كثيراً بنزول فيرمينو".

وعن مستوى فريقه:"لا يمكنك الظهور بأفضل مستوى في كل مباراة تلعبها، حتى لو لم نكن بأحسن حالة لنا يجب أن نؤدي ونسعى للفوز".

وعندما سؤل عن امتلاك فريقه الجاهزية للظهور في دوري الأبطال:"سؤال جيد، هل لديكم أي نصيحة للعب بشكل مختلف؟".

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وتابع:"لا يمكننا الذهاب لنابولي ونقول أننا سنلعب بنسبة 60 أو 70% من مستوانا الطبيعي".

العودة بعد التأخر:"الأمر لا يجعلني في غاية السعادة لأنها وظيفتنا، واجهتنا العديد من المواقف المماثلة ونجحنا في تخطيها بالنهاية".

الإصابات:"اليوم؟ لا مجرد ضربات خفيفي لفيرمينو وماني، أوريجي سيقوم بإجراء بعض الفحوصات لنحدد موقفه".

استخدام تكنولوجيا الإعادة في كرة ماتيب والاشتباه بكرة جزاء:"الحكم الرابع أخبرني باستخدامهم الخاصية، ربما تفاجأت من القرار لأنها ضربة جزاء صريحة بالنسبة لي، لكن الأمر ليس مهماً بعد تحقيقنا للفوز، الموقف كان سيختلف لو خرجنا خاسرين".

يذكر أن الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 15 نقطة في المركز الأول بجدول البريميرليج، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المرتبة الثانية.