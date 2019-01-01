كلوب: لا نعمل على تطوير الشق الدفاعي في ليفربول

تعرف على تصريحات كلوب حول تطوير ليفربول

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أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أنّ فريقه لا يبحث عن تطوير الشق الدفاعي رغم استقباله أهدافًا في الجولات الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "الكثير يتحدث عن الحالة الدفاعية لليفربول، نحن نعمل بالطبع على تحسين الفريق ولكن ليست بالطريقة التي يتصورها الجميع".

وأوضح: "الامر لا يتعلق بالخط الخلفي لأنّ الدفاع في الدوري الإنجليزي لا يعني أن تتحدث مع كل لاعب وتطلب منه القيام بأشياء محددة".

المدرب الألماني أكد أنّ الفريق قدّم مباراة دفاعية كبيرة ضد أرسنال رغم استقبال هدف مشيرًا إلى أنّه ليس من السهل اللعب ضد فريق بحجم الجانرز.

وأردف: "الهدف الذي سجله المدفعجية كان داخل منطقة الجزاء بوجود عدد كبير من اللاعبين. لا آراه خطأ دفاعي على الإطلاق".

واختتم: "نحن كفريق ندافع مجموعة واحدة ونعمل كوحدة متكاملة ولا أفهم سبب الانتقادات حول مباراة أرسنال والتي لعبناها بأفضل صورة ممكنة".

جدير بالذكر أنّ أليسون بيكر، حارس ليفربول والمتوج بالقفاز الذهبي الموسم الماضي، تعرض لإصابة في الجولة الافتتاحية من البريميرليج ولم يتحدد موعد عودته بعد.