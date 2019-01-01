كلوب: لا نستطيع تمويل ضم لاعب فرنسي لليفربول

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد على صعوبة ضم نجومًا من منتخب فرنسا بسبب أسعارهم.

شكى المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول من صعوبة ضمه للاعب من نجوم منتخب فرنسا بسبب أسعارهم في سوق الانتقالات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أنه لا يستطيع على سبيل المثال ضم كيليان مبابي أو أنطوان جريزمان لصفوف فريقه.

وقال كلوب: لا يوجد سبب لعدم وجود لاعب فرنسي في فريقي، فهناك كيليان مبابي لكنه لاعب في صفوف باريس سان جيرمان".

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وأضاف: "هناك أيضًا أنطوان جريزمان لكنه أراد اللعب لصفوف برشلونة، كنت لأحب أن أضم لاعب فرنسي لكنهم جميعًا أسعارهم عالية للغاية".

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت لوجود رغبة من ليفربول في الحصول على خدمات أنطوان جريزمان وكيليان مبابي في الأشهر الماضية.

وحقق ليفربول مساء الأمس لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد التفوق على نظيره البرازيلي فلامنجو بهدف نظيف سجله روبيرتو فيرمينو.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٤٩ نقطة وله مباراة مؤجلة ضد وست هام بسبب مشاركته في مونديال الأندية.