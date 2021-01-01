كلوب: لا نستطيع الاستسلام في الدوري الإنجليزي ولن نركز على الأبطال فقط!

يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يؤكد أن فريقه سيقاتل حتى النفس الأخير على لقب الدوري الإنجليزي.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على أهمية استمرار فريقه في محاولات المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى اللحظات الأخيرة من الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدرب الألماني وأكد خلالها أن فريقه لا يملك رفاهية الاستسلام في ذلك السباق تحت أي ظرف من الظروف.

وقال كلوب: "لا أستطيع التفكير في دوري أبطال أوروبا والفوز بتلك البطولة في الوقت الحالي، يجب علينا أن نلعب تلك المباراة الصعبة أولًا".

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وأضاف: "هذا الأسبوع نلعب ثلاثة لقاءات في تلك المرحلة من الموسم وبوجود فارق يومين فقط بين كل مباراة والأخرى، سنلعب الخميس والأحد والأربعاء".

وأردف: "سنرى من الذي سيستطيع اللعب يوم الأحد ومن سيلعب يوم الأربعاء، الأمر لا علاقة له بفكرة الاستسلام في سباق الدوري الإنجليزي، فذلك لن يحدث أبدًا".

وأكمل: "ليفربول هو أحد الفرق الكبيرة، ونلعب أمام الملايين، لذلك الجميع يشعر بالمسؤولية ونريد أن نحقق الفوز في كل مباراة".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بعد مرور 27 جولة.