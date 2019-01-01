كلوب: لا أكترث بحكم الآخرين على عملي!

مدرب ليفربول يرد على المشككين في قدراته بسبب عدم تتويجه بأي بطولة مع الريدز حتى الآن

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على أنه يعلم ما يقدمه مع الفريق حتى الآن رغم خسارته لثلاث مباريات نهائية.

ويسعى المدرب الألماني لقيادة الريدز لتتويجه الأول بالدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن قلعة أنفيلد منذ موسم 1989-1990، كما أنه لا يزال ينافس بدوري أبطال أوروبا وسيواجه فريق بورتو البرتغالي في ربع النهائي.

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وقال كلوب: "لا أفكر أبدًا في نفسي، أقوم بكل شيء من أجل مساعدة الفريق على التتويج بالبطولات، لا أسعى لأن يتذكرني الناس بعد 50 عامًا ويحكمون على ما أقوم به، الله فقط هو من سيحكم على ما أقوم به يومًا ما وهذا هو ما أهتم به، أما ما يقوله الناس فأنا لا أكترث به".

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب فرق البريميرليج بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مانشستر سيتي قبل ثماني مباريات من نهاية الموسم.

وعن هذا الأمر قال كلوب: "من الجانب النفسي أصبح الضغط على مانشستر سيتي الآن، وذلك لأنه هو من يحتل الصدارة، نحن لا نفكر سوى في الفوز بالمباريات المقبلة".

يذكر أن كلوب خسر مع ليفربول نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا منذ قدومه إلى قلعة أنفيلد.