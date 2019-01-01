كلوب: لا أعرف سولشار تدريبيًا بشكل جيد ونحن لسنا بسحرة

يورجن كلوب المدير الفني للفريق ليفربول يشيد بعمل المدرب المؤقت لفريق مانشستر يونايتد أولي جونر سولشار وبشكل الشياطين الحمر تحت قيادته الفنية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بنظيره النرويجي أولي جونر سولشار المدير الفني الحالي لفريق مانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن العمل الذي يقوم به سولشار رفقة مانشستر يونايتد يعد مميزًا للغاية.

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وقال كلوب: "في عالم التدريب وكرة القدم نحن لسنا سحرة، الأمر ليس كأنما تأتي وتقول أنتم جيدون لكنني يمكنني أن أجعلكم أفضل بشكل واضح".

وأضاف: "على الأغلب تجدنا محظوظون بوجود عناصر جيدة للغاية حولنا، وسولشار يقوم بعمل رائع رفقة مانشستر يونايتد".

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وأكمل: "هو يخرج أفضل ما في لاعبي الفريق ويظهر جودة عناصره، هذا هو ما فعله سولشار وذلك يجعله مدربًا كبيرًا لنادي قمة".

وأختتم تصريحاته: "لا أشعر بالمفاجأة بما قام به، أنا لا أعرفه جيدًا لقد تقابلنا مرة واحدة في العام الماضي وتحدثنا قليلًا لكنني أعرف ما قام به عندما كان لاعبًا".