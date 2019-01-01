كلوب: كانت مباراة صعبة ولكن سجلنا ببراعة

المدرب الألماني يُشيد بفريقه على الرغم من الفوز الصعب في كأس العالم للأندية

نجح نادي ليفربول في الفوز على مونتيري بالدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في قطر وذلك ليتأهل النادي الإنجليزي لمواجهة فلامنجو بالمباراة النهائية.

كانت كتيبة الريدز قد تقدمت في المباراة بأقدام كيتا ولكن التعادل جاء سريعًا حتى نجح البرازيلي فيرمينو في تسجيل هدف الفوز قبل نهاية المباراة.

أداء مميز لصلاح في الظهور الأول بكأس العالم للأندية👏#المونديال_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 18, 2019

وفي تصريحات ما بعد اللقاء قال المدرب يورجن كلوب: "أليسون بيكر كان متواجدًا بقوة وقدم أداء جيد، تصدى في اللحظات الحاسمة والهامة، كانت مباراة صعبة ولكن نجحنا في النهاية".

وتابع: "سجلنا هدف رائع وكانت مباراة رائعة، وأجواء خرافية هنا، لا نعلم ما الذي حدث مع فان دايك ولكن سيكون على ما يرام، سنرى، لقد قمنا بإشراك بعض النجوم الصغار ونريد أن نخوض المباراة النهائية ونقدم أفضل ما لدينا".

يذكر أن الريدز قد خاض مباراة على جانب آخر في بطولة الكأس بإنجلترا ولكن بفريق الشباب وكانت النتيجة هي الخسارة أمام أستون فيلا بنتيجة 5-0.