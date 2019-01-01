كلوب: كامب نو مجرد ملعب وأتمتع بمشاهدة برشلونة

كلوب سيزور الكامب نو مجدداً قريباً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن الفرق التي يتمتع بمشاهدتها، وخصوصاً برشلونة، خصمه المقبل في دوري أبطال أوروبا بنصف النهائي.

وأوقعت قرعة دوري الأبطال ليفربول أمام الفريق الكتالوني، إذ يلعب لقاء الذهاب الأسبوع المقبل على ملعب "كامب نو"، ويخوض العودة بعدها بسبعة أيام في "أنفيلد".

وقال كلوب مع "دازون": "عندما أملك الوقت أحب مشاهدة دورتموند، مازلت متعلقاً بهم، ولكن هناك ثلاثة فرق أخرى كذلك، مانشستر سيتي، توتنهام، وبرشلونة".

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وعن مواجهة الفريق الكتالوني: "كان من المهم مواجهة ريال مدريد، ولكن لم أواجه برشلونة، أمامهم لا تكون أبداً مرشحاً، وهنا يكون عليك التكيف وإيجاد الحلول، هذا أمر خاص".

وعاد كلوب بالذاكر لمواجهة ودية في 2016 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ على ملعب "كامب نو": "وقتها أدركت أن هذا الملعب ليس معبداً، ولكن مجرد ملعب، وهذا أمر هام".

وختم حديثه بالحديث عن المنافسة محلياً وقارياً: "ريال مدريد تنازل عن رونالدو، الفريق البافاري يمر بفترة انتقالية، فرق عدة في مرحلة تغيير، في إنجلترا فرق القمة تملك معدل أعمار جيد، وهناك مواهب عدة، الكرة الإنجليزية عموماً في خير، ولكن هذا ليس ضماناً للمستقبل".

الجدير بالذكر أن كلوب يتنافس مع ليفربول هذا الموسم محلياً كذلك على لقب البريميرليج مع مانشستر سيتي قبل ثلاث جولات من ختام المسابقة.