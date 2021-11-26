كلوب: قدوم رانجنيك لمانشستر يونايتد نبأ سيئ لنا، إنه يُدين لي بشيء!

اعتبر مدرب ليفربول، يورجن كلوب، أن تعاقد مانشستر يونايتد مع رالف رانجنيك كمدرب مؤقت حتى نهاية هذا الموسم بمثابة "النبأ التعيس" لجميع الأندية الإنجليزية بسبب قدرات المدرب الألماني التي ستحوّل الشياطين الحمر 180 درجة.

واستقرت إدارة مانشستر يونايتد على التعاقد مع رانجنيك لخلافة أولي جونار سولشاير لمدة ستة أشهر، على أن يتحول بعد ذلك لمنصب مستشار النادي لمدة ثلاثة أعوام.

ويحظى رانجنيك بتاريخ كبير في كرة القدم الألمانية، ومن الواضح أن كلوب يكن له احترامًا كبيرًا انعكس خلال تصريحاته التي بارك فيها هذه الخطوة من مانشستر يونايتد.

ماذا قال كلوب عن وصول رانجنيك لمانشستر يونايتد؟

وفي حديثه للإعلام، قال كلوب عن رانجنيك "لسوء الحظ، مدرب آخر جيد إلى إنجلترا وسيأتي إلى مانشستر يونايتد".

كما أضاف "لقد بنى أشهر فريقين في ألمانيا من العدم، هوفنهايم ولايبزيج، الآن باتا من القوى الأساسية في البوندسليجا".

وواصل "لقد شغل العديد من الوظائف في كرة القدم، لكن همه الأول دائمًا كان التدريب، هذه هي أفضل مهاراته من الواضح".

واختتم في هذا الصدد بقوله "سيتم إعادة تنظيم مانشستر يونايتد بأرض الملعب مرة أخرى، علينا أن ندرك ذلك، من الواضح أنها ليست أخبارًا جيدة للفرق الأخرى".

ماذا قال كلوب عن علاقته برانجنيك؟

أما عن العلاقة التي تربطه برانجنيك، فقال "إنه يحظى بتقدير كبير بين المدربين في ألمانيا وحيثما قام بعمل رائع للغاية".

وتابع "بدأ مبكرًا للغاية مع شتوتجارت، ثم صعّد أولم إلى البوندسليجا وهي خطوة كانت مجنونة بكل المقاييس في ذلك الوقت".

"لقد تقابلنا للمرة الأولى عندما كان في هانوفر، كنت مدربًا صغيرًا جدًا وقتها، ربما أنه لا يتذكر ذلك."

واستطرد "لقد لعب هانوفر دائمًا مع خصم ماينتس في الأسبوع التالي، لذلك كان يتصل بي ويطرح الأسئلة حول خصمهم المقبل، كنت سعيدًا للغاية لأن رالف رانجنيك يتصل بي".

وأتم "لقد صعدوا إلى الدوري الألماني ونحن لم نفعل، لذلك فأعتقد أنه لا يزال مدينًا لي بشيء إلى الآن!".

ما هو تاريخ المواجهات بين كلوب ورانجنيك؟

التقى كلوب مع رانجنيك 13 مرة، وكانت أولى المواجهات بينهما في موسم 2001-02 عندما كان كلوب مدربًا لماينتس والآخر لهانوفر، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق بالدرجة الثانية الألمانية.

لعب رانجنيك أمام كلوب مع شالكه وهوفنهايم وهانوفر، بينما كان مدرب ليفربول الحالي مدربًا لماينتس أولًا ثم بوروسيا دورتموند.

هزم رانجنيك كلوب في 6 مباريات، وآخر مواجهة جمعت بينهما كانت في كأس السوبر الألمانية 2011، وفاز شالكه على دورتموند حينها 4-3.

أما كلوب، فاز على رانجنيك فقط في مباراتين، بينما كان التعادل حلًا في خمس مواجهات بينهما.

اقرأ أيضًا..

مريض نفسي يعشق التحديات وصاحب “العين الخبيرة”.. رانجنيك مثالي لمانشستر يونايتد!

المغرب والجزائر في المقدمة وصلاح يُعيد مصر للصورة.. العرب في الدوريات الخمس الكبرى

خلاف بين تشافي وإدارة برشلونة حول الصفقة الأهم في يناير