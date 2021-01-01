كلوب: قدمنا أداء مميز وهذا هو الفارق بين مباراة اليوم وهزيمة ساوثامبتون

ماذا قال يورجن كلوب بعد مباراة أستون فيلا؟

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على أستون فيلا ومواصلة المشوار في كأس الاتحاد الإنجليزي مؤكدًا أن الأداء كان مرضيًا بالنسبة له.

,سحق ليفربول مضيفه أستون فيلا برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة بملعب فيلا بارك لحساب الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

واعتمد أستون فيلا في المباراة على لاعبيه الشباب لا القوام الأساسي، نتيجة لضغط المباريات من جهة، ومن جهة أخرى تواجد عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا داخل كتيبة دين سميث.

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وعقب المباراة قال كلوب: "كان أداء الأولاد جيدًا حقًا سجلنا هدفاًا رائعًا ومنذ تلك اللحظة لم نسير المباراة بالسرعة المناسبة، كانت لدينا مشاكل في كرة القدم"

وأضاف: "في التمرير، اللعب ضد جانب دفاعي عميق يجعلك في حاجة للبحث عن الثغرات، لا يوجد عدد كافٍ من المتلقين للتمريرات، وكانت هناك تسديدات كثيرة جدًا على حارس المرمى،. لقد غيرنا ذلك الشوط الثاني"

وتابع: "لقد كانت بداية سيئة ولكن الشوط الثاني كان أفضل ومن المهم أننا نجحنا في تصحيح المسار وتقديم أداء جيد في شوط المباراة الثاني ومعالجة الأخطاء التي قمنا بها"

وأردف: "فيما يخص المباراة الماضية والأخيرة لنا في البريميرليج كان ساوثامبتون من أول ثانية على أرض الملعب أفضل مما كنا عليه، لم يكن هذا هو الحال اليوم، كان الأولاد أصحاب أفضلية"

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الجدير بالذكر أن هذا هو الفوز الأول الذي يحققه ليفربول منذ ثلاث مباريات، بعد أن تعادل مع وست بروميتش ونيوكاسل وهُزم في المباراة الأخيرة من ساوثامبتون لحساب الدوري.