كلوب يتواصل شخصياً مع فيرنر لإقناعه بليفربول

طلب كبير على النجم الألماني

أفادت تقارير بتواصل مدرب ليفربول يورجن كلوب شخصياً مع نجم لايبزيج تيمو فيرنر في الفترة الماضية من أجل إقناعه بالانضمام لصفوف ناديه.

فيرنر محط اهتمام من عديد الأندية حول العالم مثل برشلونة، يوفنتوس، إنتر، وليفربول، بعد المستويات المميزة التي يقدمها رفقة ناديه في ألمانيا.

وقالت "بي تي سبورت" إن اجتماعاً دار عبر الكومبيوتر بين اللاعب والمدير الفني لليفربول خلال عطلة عيد الفصح الأخيرة من أجل إقناعه بالقدوم إلى إنجلترا.

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وليست المرة الأولى الذي يدور الحديث عن اجتماع بين الطرفين، إذ سبق وتحدث الثنائي معاً أيضاً قبل بداية الحظر وتوقف النشاط الكروي حسبما كشفت "أتلتيك".

فيرنر استمر في التألق بعد استئناف النشاط الكروي في ألمانيا بعد أن سجل ثلاثية في شباك ماينز في الانتصار الكبير لفريقه لايبزيج بخماسية نظيفة الأحد.

وأكد اللاعب أنه يسعى لخوض تجربة احتراف خارجية إذا قرر الرحيل عن صفوف ناديه، وأنه لا يفضل الانتقال إلى بايرن ميونخ، التصريحات التي أغضبت مسؤولي الأخير.

ويمتد عقد فيرنر مع ناديه حتى 2023، ولكن به شرطاً جزائياً يمنحه حق الرحيل مقابل 60 مليون يورو، وذلك بحسب "بيلد".