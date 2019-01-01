كلوب: فان دايك يستحق جائزة أفضل لاعب في البريميرليج

المدافع الهولندي في القائمة النهائية للمرشحين

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رشح يورجن كلوب، مدرب ليفربول، نجمه فيرجيل فان دايك لجائزة رابطة المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الحالي.

وضمت القائمة النهائية ستة لاعبين من ضمنهم الهولندي فيرجيل فان دايك بعد الموسم المميز الذي يقدمه برفقة ليفربول وقيادته للتنافس على قمة الترتيب.

وقال كلوب للمراسلين: "هل سأشعر بالحزن إذا لم يفز فيرجيل بالجائزة؟ نعم، بالتأكيد، يقدم موسم رائع وبالتأكيد يستحق الجائزة".

كلوب: ضغوط التتويج باللقب لن تؤثر علينا

الدوري الإنجليزي ✔️

الدوري الإٍسـبانــي ✔️

الدوري الإيطــالـي ✔️

الدوري الفـرنسـي ➖

الدوري الألـمـانـي ➖



هل تتوقع تحقيق رونالدو الدوري مستقبلاً في فرنسا أو ألمانيا؟ 🤔 pic.twitter.com/nd50gLrhwX — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 21, 2019

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وأكمل: "الموسم الماضي كان بين صلاح ودي بروينه وصلاح فاز بها بعدما قدما موسماً استثنائياً، وهذا جعلنا سعداء وليس خسارة دي بروينه، والآن هو نفس الوضع".

وتحدث كلوب عن شعوره حول إمكانية التتويج: "صراحة لا أغادر المنزل إلا للكرة، لا أخرج للتسوق ولا ألتقي الكثير من الأشخاص، أملك ما يكفيني من الملابس".

وختم: "أظن أن الشعور المسيطر هو السعادة بسبب تنافسنا على اللقب، ويعجبني هذا لأنني كنت مشجعاً يوماً ما وأحب هذا الأمر".

ويلعب ليفربول مساء اليوم، الأحد، مع كارديف سيتي على ملعب الأخير ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.