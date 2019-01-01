كلوب: فان دايك بذلك المستوى منذ أيام ساوثامبتون لكن لم يشاهده أحد

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ينهال بالإشادة على لاعبه الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ساوثامبتون السابق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بالنجم الهولندي فيرجل فان دايك مدافع الريدز وبما يقدمه للفريق من مستويات مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية لصالح شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن مستوى فيرجل الذي يقدمه في الوقت الحالي كان يقدمه عندما كان لاعبًا في صفوف ساوثامبتون.

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وقال كلوب: "لقد أصبح واضحًا للغاية في الوقت الحالي وبعد ما قدمه مع ليفربول بأي مستوى يستطيع فيرجل فان دايك أن يلعب".

وأضاف: "لقد كان يقدم نفس المستويات مع فريق ساوثامبتون من قبل لكن العالم بأجمعه لم يكن يشاهده ولم يعرف بما لديه".

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وأكمل: "عندما تدفع ذلك الكم من الأموال من أجل لاعب واحد يجب أن تكون واثقًا بنسبة 100% مما تقوم به، ونحن كنا كذلك".

جدير بالذكر أن انتقال فيرجل فان دايك لصفوف ليفربول كان قد كلف النادي حوالي 85 مليون يورو في يناير من العام الماضي ليكون المدافع الأغلى في التاريخ.