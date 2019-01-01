كلوب: فان دايك بخير.. وصلاح يقوم بعمله!

مدرب ليفربول يتحدث عن مواجهة ساوثامبتون في الجولة الـ 33 من البريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

طمأن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الجماهير عن حالة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك قبل مواجهة ساوثامبتون مساء الجمعة في المباراة التي ستقام في إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين من البريميرليج.

وقال المدرب الألماني: "فان دايك يتدرب بشكل طبيعي وهو الآن بحالة جيدة، هو لاعب يقوم بعمل رائع، أمام سيسوكو لم يستطع الحصول على الكورة، ولكنه أجبر اللاعب على اتخاذ القرار الخاطئ".

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وعن هدف فوز الريدز على توتنهام هوتسبر قال: "صحيح أنه هدف عكسي، ولكننا احتفلنا بصلاح لأنه تسبب فيه، الجميع يتحدث عن صيامه عن الأهداف ولكنه لا يهتم ويقوم بعمل جيد".

وعن مشاهدته للقاء مانشستر سيتي وكارديف مساء الأربعاء: "ربما سأشاهدها ولكن ليس من أجل متابعة مانشستر سيتي، بل من أجل كارديف الذي سنلعب ضده قريبًا".

يشار إلى أن ليفربول يتصدر حاليًا جدول ترتيب فرق البريميرليج بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، علمًا أن للأخير مباراة مؤجلة.