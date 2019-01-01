كلوب عن خطأ أدريان: لقد وصل أخيراً!

المدرب الألماني يعتبره الخطأ المعتاد لحراس الريدز الجدد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قلل يورجن كلوب مدرب ليفربول من خطأ أدريان حارس مرمى الفريق في مباراة ساوثامبتون التي انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال كلوب لبي بي سي سبورت:"حين تمنح الخصم هدفاً كهذا سيعود بقوة داخل المباراة، ساوثامبتون كان لديه فرصة كبيرة أخرى وإذا سجلوها ما كان يمكن لنا الشكوى، ولكني أعتقد أننا نستحق النقاط الثلاث".

وأضاف:"أنا سعيد بالأداء، رغم أننا منحناهم دفعة بتلك التمريرة الجيدة من أدريان. لقد وصل أخيراً، هذه مباراته الثالثة ومن الطبيعي لحارس ليفربول أن يأتي بخطأ مشابه! الآن يمكننا مواصلة حياتنا".

ويلمح كلوب هنا إلى خطأ أليسون بيكر في مطلع الموسم الماضي أمام ليستر سيتي، في مباراة انتهت بفوز الريدز 2-1 أيضاً.

وأوضح:"لقد كان من الصعب علينا التعافي اليوم بعد مباراة الأربعاء، لقد أظهرنا أننا لم نكن متعبين وأننا هنا للفوز، ولذلك كان علينا القتال كالمجانين".

وتابع:"قلت قبل المباراة أن العناوين الرئيسية قد كتبت، لأن ساوثامبتون خسر مباراته الأولى وكان لدينا مشاكل هنا بالعام الماضي. عنواننا كان (عمالقة العقلية قد وصلوا إلى المدينة)، أعتقد أن اللاعبين قد قاتلوا في كل ياردة من الملعب وسجلوا هدفين رائعين".

يذكر أن ليفربول حافظ على علامته الكاملة حتى الآن في أسبوعين من عمر البريميرليج، حيث فاز بأول مباراتين.