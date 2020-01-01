كلوب عن ثلاثية واتفورد: ضربة قاضية وهذه خطوتنا التالية

المدرب الألماني ينتظر ردة فعل صلاح ورفاقه أمام تشيلسي

حاول مدرب ليفربول يورجن كلوب، تقبل الهزيمة المفاجئة أمام واتفورد بثلاثية نظيفة، بصدر رحب، لافتًا إلى أن الفريق لن يتأثر بشكل سلبي، حتى بعد ضياع حلم معادلة إنجاز آرسنال بتحقيق لقب البريميرليج بلا هزيمة.

وجاءت هزيمة "فيكارج روود"، لتنهي سلسلة الريدز التي استمرت لنحو 44 مباراة على التوالي بلا هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع ذلك، رفض المدرب الألماني تضخيم ما حدث في عطلة نهاية الأسبوع، وذلك لاعتقاده بأن الأمور ستعود إلى نصابها الصحيح في أقرب فرصة ممكنة، وذلك قبل مواجهة تشيلسي غدًا الثلاثاء في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وقال كلوب للصحف البريطانية "في بعض الأحيان تكون الضربة القاضية مهمة، لذلك لا أرى أشياء سلبية مما حدث".

وأضاف "من وقت لآخر، عندما لا تسير أمورك على ما يرام، فتكون بحاجة لمراجعة أفكارك. صحيح الهزيمة ليست جيدة بما فيه الكفاية، لكن ماذا سنفعل بعد ذلك؟ سنعمل على إعادة أنفسنا من جديد".

وعن تأثير الهزيمة على الفريق، قال "ربما يطول المدى وربما يصبح أكثر أهمية، لكني لم أر ذلك (أشياء سلبية)، انتهت مباراة واتفورد، والآن يمكننا أن نبدأ من جديد لنكرر ما فعلناه من قبل، وسنفعل".

وفي رده على سؤال حول ردة فعل الريدز بعد ثلاثية السبت، قال "من الصعب الفوز بعدد المباريات التي حققها فريقنا، وسنرى كيف ستكون ردة فعل اللاعبين إذا تأثروا بالعالم الخارجي، لكني لا أعرف ما سيحدث لأنني لم أفز من قبل بـ18 مباراة على التوالي ولم أخسر في 44 مباراة طوال حياتي".

ورغم الهزيمة، احتفظ الريدز بمكانه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، على بعد 22 نقطة ومباراة أكثر من الوصيف مانشستر سيتي.