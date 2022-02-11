كلوب : عبقرية صلاح تمنحنا أبعاد مختلفة في الملعب

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بالنجم المصري محمد صلاح عقب ظهوره في الفوز على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

ليفربول نجح في تحقيق الفوز على الثعالب بثنائية نظيفة سجلها ديوجو جوتا، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء أمس، الخميس، بالجولة 24 من بطولة الدوري.

ودخل صلاح كبديل في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، ليترك بصمته بمستوى مميز في نصف ساعة كاد أن يسجل فيها أكثر من مرة.

ماذا قال كلوب عن صلاح؟

المدرب الألماني سئل في المؤتمر الصحفي عن ما إذا كان الدولي المصري اقترب من تسجيل ثلاثية في اللقاء رغم مشاركته كبديل.

وقال كلوب:"نعم هذا صحيح، يا لها من جودة يتمتع بها صلاح، أظهر درجة عالية من العبقرية في المرتدات، قام بمراوغة المدافع وتسبب في سقوطه ولكن كاسبر شمايكل حارس رائع وتصدى للكرة".

وأضاف:"كانت هناك لعبة أخرى في العارضة وأخرى لا أستطيع تذكرها، صلاح أعطانا بعدًا مختلفًا تمامًا في 35 دقيقة فقط".

وأما عن المنافسة مع مانشستر سيتي على الدوري:"لست متأكدًا أننا في الوضع المناسب الذي يضغط عليهم في سباق اللقب، حتى لو أمامنا فرصة تحقيق ذلك، فيجب علينا أن نفوز بمبارياتنا أولًا".

ماذا قدم صلاح في ظهوره ضد ليستر؟

المشاركة القصيرة لصلاح كانت حافلة من الناحية الهجومية، حيث قام بتسديد 3 كرات على المرمى وتسديدة أخرى خارجها.

وصنع كذلك فرصة لصالح الريدز، وقام بالتحامين ناجحين و4 التحامات أخرى غير ناجحة، ووصلت دقة تمريره إلى 81.3%.

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