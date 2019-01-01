كلوب: ضغوط التتويج باللقب لن تؤثر علينا

مدرب ليفربول واثق من قدرة لاعبيه على المنافسة على البريميرليج حتى الرمق الأخير

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن لاعبي فريقه لن يتأثروا بضغوط السعي نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن قلعة أنفيلد ما يقارب الثلاثة عقود.

وكان يورجن كلوب الذي تولى تدريب ليفربول في عام 2015 قد وعد بجلب بطولة للنادي خلال أربعة أعوام على الأقل، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

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ويتبقى للريدز فرصة المنافسة على بطولتين هذا الموسم حتى الآن، وهم البريميرليج ودوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب عشية مواجهة كارديف سيتي في البريميرليج: "الكثير من الناس ذكروني بما قلته عند قدومي للنادي ووعدي بجلب بطولة خلال أربع سنوات، لم يحدث الأمر حتى الآن ولكن أنا وإدارة النادي نقوم بكل شيء من أجل تحقيق النجاح، نحن سعداء بوضعنا الحالي وتأهلنا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، ليفربول يستحق مكانة أكبر بالفعل".

كما أضاف المدرب الألماني: "علينا أن نفوز بكل المباريات المقبلة في الدوري والأمر ليس سهلًا، ولكننا لا نشعر بالضغط ونعتبرها فرصة لنا، نفس الأمر ينطبق على فرصتنا في دوري أبطال أوروبا".

يذكر أن منافس ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هو فريق برشلونة الإسباني.