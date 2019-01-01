كلوب: صلاح يؤثر على الجميع وأشعر بمعاناة مانشستر سيتي

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يشيد بدخول النجم المصري محمد صلاح لقائمة أكثر 100 شخص مؤثر على مستوى العالم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على شعوره بصدمة فريق مانشستر سيتي بعد إلغاء هدفهم في شباك توتنهام وخروجهم من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب خلال المؤتمر الخاص بمباراة فريقه المقبلة ضد كارديف سيتي في الجولة الـ 35 من البريميرليج، وأشاد خلالها بدخول المصري محمد صلاح لقائمة مجلة "تايمز" الخاصة بأكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم.

وقال كلوب: "صلاح أصبح مثلًا أعلى على أكثر من مستوى، من الرائع تواجده هو وماني معنا، كلاهما مسلمان ويتعايشان مع ذلك بشكل رائع في عالم يناقش مثل تلك الأمور بشكل خطر، من الجيد أن يكون بيننا شخص ممتلىء بالبهجة ومليء بالحب ويفعل ما يراه مناسبًا حول دينه، هو رائع مع الجميع هنا في ليفربول ومن الجيد أن يتم النظر له على أنه مؤثر بالنسبة لبقية العالم".

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https://t.co/BvDbZRqwMY pic.twitter.com/kuMYdbvMa2 — موقع قول السعودي (@GoalSA) ١٩ أبريل ٢٠١٩

وأضاف عن مواجهة كارديف سيتي: "لا يوجد جديد في مواجهتهم، سنستحوذ على الكرة أكثر منهم على الأغلب لكن يجب أن نستغل ذلك، وعلينا أن نحذر من الهجمات المرتدة، وأن نبحث عن طريقة لتجاوز دفاعهم".

وأكمل عن خروج مانشستر سيتي من دوري الأبطال: "أشعر بهم حقًا بعد إلغاء هذا الهدف والاحتفال به، لقد كان أمرًا من الصعب تقبله بالنسبة لهم، لكن يجب أن نمدح توتنهام الذين قدموا لقاءًا عظيمًا رغم كل المشاكل التي يعانون منها وعدم التدعيم في الصيف، دعونا نرى كيف سيؤثر ذلك على الدوري".

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واختتم بالحديث عن حالة الفريق والإصابات: "جو جوميز بحالة جيدة، لا أعرف إذا كان سيبدأ المباراة أم لا سنرى ذلك لاحقًا، والأمر نفسه بالنسبة لتشامبرلين، ولوفرين يجب أن يكون متاحًا من جديد، والبقية بخير، لم يحدث أي شيء من بعد مواجهة بورتو".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي الذي له مباراة مؤجلة ضد مانشستر يونايتد.