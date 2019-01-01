كلوب: صلاح يؤثر على الجميع وأشعر بمعاناة مانشستر سيتي
أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على شعوره بصدمة فريق مانشستر سيتي بعد إلغاء هدفهم في شباك توتنهام وخروجهم من دوري أبطال أوروبا.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب خلال المؤتمر الخاص بمباراة فريقه المقبلة ضد كارديف سيتي في الجولة الـ 35 من البريميرليج، وأشاد خلالها بدخول المصري محمد صلاح لقائمة مجلة "تايمز" الخاصة بأكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم.
وقال كلوب: "صلاح أصبح مثلًا أعلى على أكثر من مستوى، من الرائع تواجده هو وماني معنا، كلاهما مسلمان ويتعايشان مع ذلك بشكل رائع في عالم يناقش مثل تلك الأمور بشكل خطر، من الجيد أن يكون بيننا شخص ممتلىء بالبهجة ومليء بالحب ويفعل ما يراه مناسبًا حول دينه، هو رائع مع الجميع هنا في ليفربول ومن الجيد أن يتم النظر له على أنه مؤثر بالنسبة لبقية العالم".
ليفربول يرد على طلب صلاح الرحيل: أخبار مضحكة 🤭— موقع قول السعودي (@GoalSA) ١٩ أبريل ٢٠١٩
https://t.co/BvDbZRqwMY pic.twitter.com/kuMYdbvMa2
وأضاف عن مواجهة كارديف سيتي: "لا يوجد جديد في مواجهتهم، سنستحوذ على الكرة أكثر منهم على الأغلب لكن يجب أن نستغل ذلك، وعلينا أن نحذر من الهجمات المرتدة، وأن نبحث عن طريقة لتجاوز دفاعهم".
وأكمل عن خروج مانشستر سيتي من دوري الأبطال: "أشعر بهم حقًا بعد إلغاء هذا الهدف والاحتفال به، لقد كان أمرًا من الصعب تقبله بالنسبة لهم، لكن يجب أن نمدح توتنهام الذين قدموا لقاءًا عظيمًا رغم كل المشاكل التي يعانون منها وعدم التدعيم في الصيف، دعونا نرى كيف سيؤثر ذلك على الدوري".
برشلونة يمنح 5000 تذكرة لجمهور ليفربول
واختتم بالحديث عن حالة الفريق والإصابات: "جو جوميز بحالة جيدة، لا أعرف إذا كان سيبدأ المباراة أم لا سنرى ذلك لاحقًا، والأمر نفسه بالنسبة لتشامبرلين، ولوفرين يجب أن يكون متاحًا من جديد، والبقية بخير، لم يحدث أي شيء من بعد مواجهة بورتو".
جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي الذي له مباراة مؤجلة ضد مانشستر يونايتد.