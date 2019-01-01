كلوب: صلاح قدم مباراة رائعة وكانت ليلة خاصة لأرنولد

المدرب الألماني مدح لاعبيه على العرض المميز والفوز الكبير على واتفورد

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن محمد صلاح حظى بمباراة جيدة، رغم عدم تسجيله في شباك واتفورد مساء الأربعاء.

ليفربول نجح في تخطي واتفورد بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

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أهداف ليفربول جاءت عن طريق ثنائية لساديو ماني، ومثلما لفيرجيل فان دايك، وهدف آخر للمهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي.

كلوب قال بعد المباراة:"صلاح قدم مباراة رائعة، ماني سجل هدفاً عظيماً، وكذلك أداء ممتاز من ثلاثي الوسط وقلبي الدفاع".

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(📽️: @omomani) pic.twitter.com/zFWVuqO7qM — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 27, 2019

وأضاف:"الفوز كان علامة مميزة حيث أظهرنا حماساً وروحاً جيدة على أرضية الملعب، عندما نفوز 5/0 فلا يوجد حاجة لشرح أي شيء، ولكن الجميع ظهر بأداء عظيم حتى أليسون".

وأما عن أرنولد وصناعته 3 أهداف:"جميع عرضياته كانت رائعة، كانت ليلة خاصة له، سجل هدفاً من ركلة حرة أمام واتفورد بالذهاب والآن لديه هاتريك أسيست".

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وتابع:"واتفورد قام بتغيير خطته من أجلنا، لذلك حاولنا استغلال نقط قوتنا واستغلال مهاراتنا خاصة بالمساحات التي يجيد صلاح التعامل معها".

وعن سباق الصدارة:"نحن الآن لدينا 69 نقطة، ربما كان علينا أن نصل بهذا الرقم إلى 75، لكن دعونا نستمتع بالموسم ونرى ماذا سيحدث".

يذكر أن الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 69 نقطة، ليستمر على صدارة البريميرليج بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثاني.