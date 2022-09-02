كلوب : صفعت نونيز حتى يتعلم الدرس جيدًا!

أنباء جيدة بعودة جوتا للفريق

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن ما فعله مع مهاجم الفريق داروين نونيز، قبل عودته للمشاركة في المباريات مع الفريق من جديد.

نونيز غاب عن الريدز في آخر 3 مباريات أمام نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد وبورنموث، بسبب تعرضه للطرد في التعادل مع كريستال بالاس بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وتلقى المهاجم الأوروجوياني البطاقة بعد قيامه بضرب يواخيم أندرسن مدافع بالاس من دون كرة، ليغيب ويعود قبل ديربي الميرسيسايد غدًا، الأحد، على ملعب الغريم التقليدي إيفرتون.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة:"إنه سعيد جدًا بالعودة، دائمًا ما أقوم بمصافحته ولكن هذه المرة صفعته على رقبته حتى يتعلم الدرس، لغته الإنجليزية لم تتحسن كثيرًا في 15 يومًا".

وأضاف:"هو في حالة جيدة حقًا، لقد فزنا في آخر مباراتين، لذلك لم نعاني كثيرًا في الوقت الذي غاب فيه والآن يمكنه مساعدتنا من جديد".

وعن قدوم أرتور ميلو:"إنه في أفضل سن بالنسبة للاعب كرة قدم، يمكنه أن يعطي إيقاعًا جيدًا للفريق ويجيد التعامل في المناطق الضيقة من الملعب وهذا ما أحبه".

وأما عن عودة ديوجو جوتا:"من المحتمل أن يكون متواجدًا أيضًا، لأنه عاد للمرة الأولى للتدريبات الجماعية أمس، وسيشارك أيضًا بمران اليوم".

جاهزية جوردان هندرسون:"مازلنا ننتظر نتائج الفحوصات حتى الآن، سيغيب عن مواجهة إيفرتون بكل تأكيد، ولكن لا نعلم مدة غيابه بالتحديد".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز السادس بجدول الدوري الإنجليزي بـ8 نقاط بفارق 7 نقاط عن آرسنال المتصدر، حيث تعرض الفريق لخسارة واحدة وتعادل مرتين وفاز في مثلهما.