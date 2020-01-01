كلوب: سيميوني سيرمي صداقتنا عند صافرة الحكم

كلوب تحدث عن مواجهة أتليتكو مدريد

يدرك يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، صعوبة مباراة فريقه أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول حامل اللقب يواجه فريق أتليتكو مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا غداً الثلاثاء، على ملعب واندا ميترو بوليتانو.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "أنا أعمل كمدرب منذ فترة طويلة للغاية لأعلم أن الفوز أمر ممكن في أي وقت وأي زمان ولكن أتليتكو مدريد رفقة دييجو سيميوني".

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وأضاف: "أعلم أن أتليتكو مدريد لم يسجل سوى 25 هدفاً هذا الموسم، ولكن علينا النظر بأنهم لم يدخل في مرماهم سوى 17 هدفاً وهو رقم قليل للغاية".

كلوب يرى أن فقدان أتليتكو مدريد لقوتهم الهجومية بالكامل هو العامل الرئيسي لما يمروا به في الوقت الراهن، ولكنني أعلم أن موراتا بدأ في التواجد على مقاعد البدلاء، وكوستا بدأ في التدرب مع الفريق وكذلك جواو فيليكس يمر بحالة جيدة، إذا بإمكان أي لاعب منهم المشاركة وإحداث الفارق.

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وأردف: "أنا وسيميوني نتشابه في الكثير من الأشياء لقد جربنا الكثير ولم نفز ومررنا بلحظات انكسار وفوز، إنه مدرب تنافسي للغاية، بكل تأكيد تجمعني به علاقة جيدة للغاية، لكنه بمجرد النزول إلى الملعب سينسى ذلك أنا أعلم هذا".

مدرب ليفربول أشاد باللاعب الشاب البرتغالي جواو فيليكس، مؤكداً بأنه موهبة رائعة للغاية، الجمع بين الموهبة والسرعة والذكاء هو أمر ليس بالسهل علينا أن نشيد به لأنه يستحق.

الفريق الإنجليزي سيعود إلى ملعب واندا ميترو بوليتانو بعد أن لعبوا الصيف في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بثنائية نظيفة.