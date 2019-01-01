كلوب سعيد بالفوز على بورتو ويسعى للقتال في الإياب

الريدز أقرب للمربع الذهبي من التنين البرتغالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني يورجن كلوب، بفوز ليفربول على بورتو البرتغالي، بهدفين نظيفين في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وحقق الريدز بهدفين مبكرين بفضل ثنائية، نابي كيتا وروبرتو فيرمينو، في الشوط الأول.

وعبر الألماني عن سعادته: "نحن سعداء، أنها مباراة الذهاب وسيكون الإياب أكثر شدة، لقد سجلنا هدفين وتحكمنا في معظم مجريات اللقاء".

🔴 لم يخسر ليفربول في آخر 12 مباراة ملعب أنفيلد في دوري أبطال أوروبا 👏



آخر خسارة كانت ضد ريال مدريد في 2014 ⚪️ pic.twitter.com/mZbyk5l4CQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 9, 2019

وواصل: "لقد فشلنا في استغلال الكرات الثابتة، اعتقد أن 40% من أهداف بورتو تأتي من كرات ثابتة، لقد منحناهم فرصتين من مرتدات، لكن بقية اللقاء سار بشكل جيد".

وتابع المدرب الذي وصل للفوز رقم 400 في مسيرته التدريبية: "لقد فقدنا السيطرة قليلاً في الشوط الثاني، لكن لا يوجد شيء للانتقاد، 2-0 نتيجة جيدة للغاية".

يورجن كلوب حقق الفوز رقم 400 في مسيرته التدريبية 👏



ليفربول 111 🔴

دورتموند 180 🔶

ماينز 109 🔴 pic.twitter.com/OnW1VUyxGK — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 9, 2019

وأتم: "نعرف أننا سنخوض مباراة أخرى، وأن تلك النتيجة لن تحدد، لذلك علينا الذهاب والقتال مجددًا".

وسيلتقي الفريقان مجددًا الأسبوع المقبل في ملعب دو دراجاو، حيث يكفي الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف وحيد لتأهل الريدز.