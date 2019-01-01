كلوب: خسرنا بغرابة أمام ريال مدريد وهذا هو موقف فيرمينيو

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن لاعبه البرازيلي فيرمينيو جاهزًا لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن لاعبه البرازيلي روبيرتو فيرمينيو جاهزًا لمواجهة نظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، حيث أكد المدرب الألماني أن فريقه خسر النهائي الأخير أمام ريال مدريد بسيناريو غريب.

♦️قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي نجح ليفربول - أحد طرفي المباراة النهائية - في الوصول له بعد ريمونتادا تُدرس أمام برشلونة، دعونا نذكركم بأبرز العودات التاريخية في دوري الأبطال. 🏆 pic.twitter.com/JGsvIcqyLS — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣١ مايو ٢٠١٩

وقال كلوب: "لو كنت أنا السبب في خسارة فرقي لست نهائيات من قبل فعليهم أن يقلقوا، في العام الماضي خسرنا بسبب هدف من طراز عالمي وهدفين غريبين لا يدخلان لشباك ليفربول عادة، ذلك نهائي مختلف وبوجود فرق مختلفة".

وأضاف: "عن حالة فيرمينيو: "أعتقد أنني سأترك بعض علامات الاستفهام، لكن فيما يتعلق بفيرمينيو فهو جاهز ويجب أن يشارك غدًا لو لم يحدث أي جديد".

وأكمل: "أعرف أن الجميع يقول أننا أقرب للبطولة لأننا حصلنا على عدد أكبر من النقاط في الدوري لكنكم شاهدتم مواجهتنا أمامهم في الدوري عندما حققنا الفوز بهدف نظيف، تلك ليست أفضلية كبيرة".

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اختتم تصريحاته بالحديث عن سوء حظه: "لقد كنت في العديد من النهائيات منذ 2012 وحتى يومنا هذا باستثناء 2017 تقريبًا، لو كتبت كتابًا حول ذلك الأمر لن يشتريه أي شخص".

جدير بالذكر أن لقاء الغد سيقام على ملعب واندا ميترو بوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد بين ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا.