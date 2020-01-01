كلوب: خسارة ليفربول متوقعة وهذا هو سببها

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن الخسارة كانت متوقعة في أحد المراحل، ويكشف أسباب نتيجة لقاء اليوم.

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن انزعاجه من نتيجة مباراة اليوم أمام نظيره واتفورد ضمن لقاءات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي .

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن الفريق لم يكن يمر بأفضل أحواله خلال مواجهة اليوم.

وقال كلوب: "الكثير من الأشياء لم تسر على أفضل نحو، واجتمعت كل الظروف السيئة في تلك المباراة، هذا الأمر وارد في كرة القدم".

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وأضاف: "علينا أن نقبل ما حدث وسأتحدث مع الفريق حول الأداء الهزيل وعدم ارتقائنا للمستوى المطلوب في المباراة، وعرفت أننا إن لم نتحسن بعد الشوط الأول وإن لم نخلق المساحات سنصعب الأمور على أنفسنا".

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وأردف: "مررنا بالعديد من اللحظات الجيدة مع بداية الشوط الثاني لكنهم سجلوا بشكل متتالي وأهدافهم كانت جميلة، أردنا العودة في اللقاء لكننا لم نحصل على الفرصة لذلك".

وأكمل: "حاولنا أن ننهي المباراة دون استسلام لكنهم قاتلوا للنهاية أيضًا، ولطالما عرفنا أن الخسارة أمر وارد لذلك علينا الفوز في المباراة المقبلة، صحيح أن النتيجة سيئة لكن يجب أن نشيد بواتفورد".

وأنهى تصريحاته: "كل لاعب يغيب يؤثر علينا، هندرسون وشاكيري وغيرهم مؤثرين، لكن عندما نفوز لا يفكر أي شخص في ذلك وعند الخسارة تظهر مثل تلك الأمور، في النهاية الهزيمة لن تحبطنا وعلينا أن نقبل بها".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بخسارة ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة لتكون تلك هي الهزيمة الأولى لهم هذا الموسم.