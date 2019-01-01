كلوب : خبرتنا زادت في دوري الأبطال ونتطلع لمواجهة برشلونة

المدرب الألماني يشيد بفريقه بعد الفوز على بورتو برباعية

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بمستوى فريقه بعد الفوز على بورتو بإياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ليفربول دخل المباراة وهو متقدماً بثنائية في مواجهة الذهاب، ليواصل تفوقه بالتغلب على الفريق البرتغالي 4/1 بأرضه ووسط جماهيره.

رباعية الريدز جاءت عن طريق ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو وفيرجيل فان دايك، بينما أحرز إيدير ميليتاو هدف بورتو الوحيد.

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كلوب قال بعد المباراة:"لعبنا بشكل أفضل في الأبطال هذا الموسم، مستوى بورتو هبط في الشوط الثاني واستفدنا من ذلك بتسجيل المزيد من الأهداف".

وأضاف:"نحن نتمتع بخبرة أكثر وهذا أمر واضح، كنا نعلم أن المباراة كان من الممكن أن تصبح مثل مانشستر سيتي وروما الموسم الماضي".

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وتابع:"الآن علينا مواجهة برشلونة بغض النظر عن أي شيء فأنا أتطلع لهذا اللقاء كثيراً".

جدير بالذكر أن الريدز سيواصل رحلته بالبطولة باللعب أمام برشلونة، بعد تأهل الفريق الإسباني على مانشستر يونايتد بربع النهائي.