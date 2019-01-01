كلوب: حققنا ما وصلنا له بسبب صلاح وفيرمينو جاهز لبرشلونة

موقف البرازيلي ليس واضحاً بنسبة 100% حتى الآن

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن سعادته الشديدة بفوز فريقه الساحق على هيديرسفيلد تاون، بالجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ليفربول انتزع صدارة البريميرليج بشكل مؤقت، بعد التغلب على هيديرسفيلد بخماسية نظيفة، مساء اليوم الجمعة على ملعب أنفيلد.

الهدف الأول جاء عن طريق الغيني نابي كيتا، بالإضافة لهدفين لكل من محمد صلاح وساديو ماني.

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كلوب قال بعد المباراة:"10 انتصارات متتالية، نعم إنجاز جيد لم يتحقق في السابق أو المواسم التي دربت فيها ليفربول، حاولنا إيجاد كل مفاتيح النجاح وسعداء بما حققناه".

وتابع:"بالنسبة لنا الأمور تسير على ما يرام، نحافظ على نسبة تركيزنا 100% بكل المباريات، ندرس الخصم جيداً ونريد الفوز على أكبر الفرق".

وعن مستوى لاعبيه:"أعجبتني ردة فعل كل اللاعبين، مرة أخرى يتألقون بأداء مقنع، نحاول دائماً وضع كل مباراة في سياقها وتنويع طرق الهجوم".

ثنائية صلاح ووصوله للهدف 69 في 100 مباراة:"ظهر عازماً على كسر الرقم القياسي كأكثر لاعب تهديفاً لليفربول بعد 100 مباراة، لديه شوق كبير جداً لتسجيل الأهداف".

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واستكمل الألماني:"صلاح لاعب مذهل ويمر بموسم في غاية الأهمية، لأنه بحاجة للحفاظ على النجاح الذي حققه الموسم الماضي، وجعل الجميع يحلم بتقديم ما فعله".

وعن منافسته على لقب الهداف:"هو يخطو بخطى ثابتة للحفاظ على الحذاء الذهبي، ونحن الآن في وضعية جيدة بسببه".

إصابة فيرمينو وجاهزيته أمام برشلونة:"لا نعرف بنسبة 100% ولكنه على الأرجح سيلعب وإصابته ليست خطيرة".

يذكر أن ليفربول يحتل الآن 91 نقطة بصدارة الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يلعب بعد غد الأحد ضد بيرنلي بنفس الجولة.