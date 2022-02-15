كلوب : حالة صلاح وماني؟ ببساطة لأنهما لا يشربان الخمور !

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول، بحالة الالتزام التي يتمتع بها ثنائي الفريق محمد صلاح وساديو ماني، وعدم شربهما للخمور مما ينعكس بالإيجاب على حالتهما البدنية.

صلاح وماني شاركا مع مصر والسنغال في كأس الأمم الإفريقية، والتي حصل عليها أسود التيرانجا، قبل عودة الثنائي مرة أخرى لليفربول.

ورغم لعبهما 7 مباريات خلال المسابقة، إلا أن كل منهما لم يظهر عليه حالة من التعب والإرهاق، وهو ما يراه كلوب بسبب عدم شرب الكحول.

ماذا قال كلوب عن صلاح وماني؟

المدرب الألماني يستعد لقيادة فريقه أمام إنتر، غدًا، الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وحرص على الإشادة بالثنائي خلال حديثه.

وقال كلوب:"لا يواجهان أي مشاكل بعد أسبوع من عودتهما، لأنهما لا يشربان الكحول، لذا فإن المشكلة الكبرى تحدث عندما تفرط في الاحتفال وتناول هذه المشروبات، لذلك تكون فترة التعافي أكبر، وهي مشكلة لا نواجهها معهما".

وأضاف:"عدم تناولهما المشروبات الكحولية جعلهما في أفضل حالة بدنية ممكنة للمشاركة بشكل فوري، ونتمنى استمرارهما بهذه الصورة إلى الأبد".

وتابع:"بالنسبة لصلاح كانت بضعة أيام إجازة فقط بعد البطولة، وساديو حصل على أسبوع بسبب الاحتفالات ولا توجد أي مشاكل".

كيف تحدث عن مواجهة إنتر؟

كلوب واصل حديثه:"إنتر فريق على أعلى مستوى مع لاعبين ومدرب مميز، مع كامل الاحترام للفرق الأخرى، ولكن بالنسبة لي هم الفريق الأفضل في إيطاليا حاليًا، يمكن رؤية ذلك في جدول الترتيب".

وأضاف:"يتمتعون بالجودة والصلابة والتنظيم ويظهرون قدر كبير من الإبداع في الملعب، ولديهم مستويات فردية مميزة في الفريق".

وأوضح:"نحن في دوري الأبطال، وسنلعب ضد فريق من المستوى الأول، ولذلك بحاجة إلى إظهار أفضل مستوى ممكن للحصول على فرصة المضي قدمًا في البطولة، لماذا لا نحاول؟".

وأنهى حديثه:"هذا ما يجب أن يكون عليه دوري الأبطال، هناك العديد من الأفكار حول الإصلاحات في البطولة، لكن الليلة لديك مانشستر سيتي ولشبونة، وريال مدريد ضد باريس، وليفربول غدًا مع إنتر، فهذه كرة القدم التي تتمتع بها أوروبا وعلينا التطلع إليها".

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