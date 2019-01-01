كلوب: توقعت نتيجة ديربي مانشستر ولن نضم لاعب نابولي

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن فريقه لن يحاول ضم لاعب نابولي لورينزو إنيسيني في الصيف المقبل، ويشير لتوقعه نتيجة ديربي مانشستر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أنه توقع نتيجة مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره سيتي والتي أقيمت مساء الأمس في البريميرليج.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن فريقه سيحاول حتى اللحظة الأخيرة من أجل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه.

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وقال كلوب"لقد كانت نتيجة ديربي مانشستر كما توقعت، يونايتد حاول قدر ما استطاع في الشوط الأول تحديدًا ولم يكونوا محظوظين في لقطة أو أكثر، لكن خلال 95 دقيقة كان من الواضح أنهم لن يتحملوا مانشستر سيتي في الوقت الحالي، لا أشعر بالمفاجأة من النتيجة".

وأضاف: "حاولت أن أكون هادئًا، أخيرًأ لعبت تلك المباراة، لأشهر كنا نتقدم عليهم بمباراة، والآن الوضع أصبح واضحًا هم يتفوقون علينا بنقطة، إذا ما حققنا الفوز في اللقاءات المقبلة سيكون الحسم في الجولة الأخيرة، وذلك أمر مميز للغاية، لكن يجب في البداية أن نحقق الفوز بما لدينا من مباريات".

وأكمل عن تصريحات كلوب حول اللقب: "الأمر مثل فيلم هايلاندر، واحد فقط سيصل له في النهاية، نحن لا نلعب فقط من أجل أن نحصل على اللقب، نعم هذا هو الهدف الأساسي لكننا لدينا فريقًا رائعًا وسنرى ما الذي سيحدث، بالنظر لما حدث في الموسم الماضي عندما كان الفارق 25 نقطة فهذا تقدم كبير، وكما قلت علينا أن نمضي قدمًا ونحاول الفوز في كل المباريات المتبقية بدون ندم على أي شيء".

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واختتم عن الإصابات: "الجميع في محل شك، لكننا سنرى اليوم لوفرين تدرب بالأمس وسنرى كيف هو حال البقية، أوكسليد أيضًا تدرب".

وارتبط ليفربول في الأيام الماضية بضم لورينزو إنيسيني من صفوف نابولي وجاء رد كلوب على ذلك كالتالي: "لن نوقع معه، هو لاعب رائع لكنه لديه عقد طويل الأمد مع نابولي، لن نحاول حتى أن نأتي به لهنا".

جدير بالذكر أن ليفربول في الوقت الحالي يحتل المركز الثاني خلف مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي وبفارق نقطة وحيدة مع تبقي ثلاث مباريات لكل فريق.