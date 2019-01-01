كلوب: توقعات جوارديولا "مزحة" وهذا هدفنا أمام تشيلسي

المدرب الألماني يصف تعليقات جوارديولا بالمزحة

رغم تذبذب نتائج تشيلسي مع مدربه الجديد فرانك لامبارد منذ بداية الموسم، إلا أن مدرب ليفربول يورجن كلوب، أصر على أن فريقه سيخوض واحدة من أشرس وأصعب المباريات عندما يحل ضيفًا على ملعب "ستامفورد بريدج" غدًا الأحد.

وعانى المدرب الألماني في زياراته للملاعب الكبيرة الموسم الماضي، مكتفيا بثلاثة تعادلات أمام تشيلسي، مانشستر يونايتد وآرسنال، مقابل فوز وحيد على توتنهام في عقر داره، وهزيمة أمام البطل مانشستر سيتي، لذا أشار في حديثه الروتيني مع الصحفيين، إلى أن نتيجة التعادل في "ستامفورد بريدج" لن تكون سيئة.

وقال "الخروج من نقطة من المباريات الكبيرة خارج ملعبنا دائمًا ما يكون مقبولاً، وليس هناك ضغط للفوز بمثل هذه المباريات، مقارنات مع المباريات الأخرى التي نخوضها على ملعبنا، إذا لعبنا باعتقاد أننا تحت الضغط، لكنا خسرنا مباراة الموسم الماضي".

وسُئل بوضوح أكثر "هل التعادل نتيجة جيدة أمام الفرق الكبرى؟ كما قُلت .. سيكون الوضع كذلك دائمًا. لكن تبقى هناك لحظة يكون من المنطقي أن نحاول استغلالها، ولا أتذكر أنه كانت هناك مباراة نتيجتها 1-1 ولم نحاول فعل ذلك، صحيح أحيانًا لم نوفق لكن على الأقل نتجنب الخسارة،".

من جهة أخرى، تكفل للمرة الأولى بحق الرد على تصريحات نظيره في مانشستر سيتي بيب جوارديولا، التي قام خلالها بتهنئة الريدز على اقترابهم من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، من باب أن الموسم ما زال في سبتمبر، الفريق متقدمًا على حامل اللقب بخمس نقاط يصعب تعويضها وقابلة للزيادة.

وعنها قال "بالطبع لم يفز أحد بالدوري، وبيب يعرف ذلك وأنا فهم سبب قيامه بهذه المزحة، هذا الموسم لن يكون مثل الموسم الماضي، ورأينا ذلك بالفعل، حيث تطورت الأندية بشكل لا يُصدق، ولا أعتقد أن هناك أي فريق سيهبط بسهولة هذه المرة، وأعتقد أن هذا سبب مزحة بيب. لم نلعب سوى خمس مباريات فقط، وهناك أشياء كثيرة ستتغير".

⏱️65 ثانية فقط كانت كافية لتسجيل غرناطة للهدف الأول في برشلونة.



أسرع فريق يسجل في برشلونة منذ عام 2011 😯 pic.twitter.com/iJ3DxjOiDp — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 21, 2019

وسيخوض ليفربول قمة الغد وهو في صدارة الترتيب العام بالعلامة الكاملة في أول خمس مواجهات، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي اكتسح واتفورد عصر السبت بنتيجة 8-0 في افتتاح الجولة السادسة.