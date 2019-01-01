كلوب وأوباميانج أفضل مدرب ولاعب في سبتمبر

تعرف على المتوج بجائزة أفضل لاعب وأفضل مدرب في شهر سبتمبر بالبريميرليج

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

حصل يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على جائزة أفضل مدرب بينما اختير بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال،كأبرز لاعب في شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي.

ليفربول حقق الفوز في جميع مباريات الشهر الماضي وتصدر الدوري بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقه.

وتعد هذه المرة الخامسة والثانية على التوالي التي يحصد فيها المدرب الألماني هذه الجائزة، إذ حققها في سبتمبر 2016 وديسمبر 2018 ومارس 2019 وأغسطس 2019.

كما اختير أوباميانج أفضل لاعب في الشهر بعد المستوى الكبير الذي قدمه مع أرسنال.

وسجل الجابوني 5 أهداف في الشهر الماضي بالدوري الإنجليزي في مرمى توتنهام وواتفورد وأستون فيلا ومانشستر يونايتد.

وتعد هذه المرة الثانية التي يحققها اللاعب بعد شهر أكتوبر 2018 في موسمه الثاني بالبريميرليج.