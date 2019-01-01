كلوب: الفوز القبيح؟ لا يهم نحن ننافس الأفضل في العالم

تعرف على تصريحات كلوب عقب انتصار ليفربول على توتنهام

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أنّ الفوز بطريقة قبيحة لا يهم لأن المنافسة على اللقب ضد أفضل فريق في العالم.

ل يفربول انتصر بهدفين لهدف ليصل إلى صدارة الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.

ووقال كلوب في تصريحات صحفية: "كنت هادئًا بعد هدف الفوز لأنني لم أتوقعه. كل ما شاهدته لمسة صلاح للكرة وبعدها عرفت أنها دخلت المرمى ولا أعرف كيف حدث ذلك".

وتابع: "لم أكن حزينًا لاستقبال الهدف وأرى أننا كنا بحاجة له للتحرك أكثر. لقد لعبنا شوطًا أول مميز للغاية وصنعان العديد من الفرص وسجلنا هدفًا رائعًا ولكن في الشوط الثاني لم نقدم مستوانا الحقيقي".

مدرب الريدز أكد أنّ السبيرز لعب شوطًا أول أفضل وخلقوا فرصًا سانحة للتسجيل وكانوا اقوى وجلعوا المهمة أصعب، مشيرًا إلى ضرورة القتال في المباريات المتبقية وعدم التفريط في أي نقاط.

هدف أبقى الريدز في المنافسة على البريميرليج.. للمرة الثالثة هذا الموسم يحقق ليفربول الفوز في الدقائق الأخيرة ⚽️ pic.twitter.com/9cd5s1X7Ka

— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 31, 2019

وأردف: "الجمهور كان رائعًا وساعدنا كثيرًا لأجل تحقيق النقاط الثلاثة بحماسته المذهلة. أنا دائمًا متفائل وقلت من قبل إن هناك 500 طريقة لتحقيق الانتصار وهذه المرة جاءت بطريقة قبيحة ولكن من يهتم".

واختتم: "سعيد لأنه لا توجد أي فترات توقف لنهاية الموسم. لعبنا ضد أحد أقوى الفرق وننافس أفضل فريق في العالم على بطولة الدوري والأمر لن يكون سهلًا".

جدير بالذكر أنّ ليفربول يمتلك 79 نقطة متفوق على مانشستر سيتي بفارق نقطتين إلا أنّ الأخير لديه مباراة مؤجلة.