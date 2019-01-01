كلوب: الحكم منح مانشستر يونايتد هدفًا من خطأ واضح

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يهاجم حكم مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد مارتين أتكينسون عقب السماح لمانشستر يونايتد بالتسجيل من خطأ.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن غضبه من تسجيل مانشستر يونايتد لهدف جاء من خطأ خلال مواجهة الفريقين مساء اليوم في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأكد خلالها أن فريقه لم يقدم أفضل ما لديه خلال تلك المواجهة ولم يستحق حتى الحصول على نقطة التعادل.

وقال كلوب: "لم نلعب بشكل كافي حتى نحصل على نقطة، لقد منحنا مانشستر يونايتد الفرصة من أجل اللعب بالطريقة التي يحبونها وبذلوا مجهودًا كبيرًا وشعرنا بضغط واضح عندما فشلنا في صناعة الفرص وتحويلها لأهداف".

ليفربول يتعادل بشق الأنفس مع مانشستر يونايتد

وأضاف: "أعتقد أن الجميع يتفق معي أن الهدف الأول لهم جاء من خطأ، ألم يكن واضحًا بما فيه الكفاية؟ لا يزال خطئًا في النهاية، لا يجب أن تسير الأمور بتلك الطريقة".

وأكمل: "عندما ألغى الحكم هدف ماني كان كل شيء في ذلك الوقت يسير عكس ما نريد، لذلك غيرنا بعض الشيء من خطتنا في الشوط الثاني وسجلنا هدفًا وتمكنا من السيطرة على المباراة، وكان من الممكن أن نضيف المزيد".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بعد تقدم ماركوس راشفورد في الشوط الأول وتعادل لالانا في نهاية اللقاء.