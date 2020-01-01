كلوب: غياب الدوافع أمام تشيلسي؟ لم ننس مباراة 2014 مع مورينيو

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يعرب عن سعادته بالفوز بالدوري الإنجليزي، ويؤكد على صعوبة مباراة تشيلسي.

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره تشيلسي في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، والذي سبقه كلمة لرئيس شرطة ميرسيسايد حول ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وقال كلوب عن الاحتفالات بالدوري: "لا يجب أن نعرض أي شخص للخطر، على الجميع أن يبقى آمنًا في الظروف الحالية".

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وأضاف عن شعوره: "سيكون الأمر صعبًا للغاية، لا أعرف ماذا سيكون شعوري لكنه كان حلمًا بالنسبة لي، الجميع عمل بقوة من أجل ذلك اللقب، لكن هناك مباراة قبل التتويج علينا أن نقدم أفضل ما لدينا خلالها".

وأردف: "سأكون فخورًا بكل ما قدمناه معًا، قبل عامين فقط الكل كان يرى ذلك أمر مستحيل بالنسبة لنا، هو يوم له أهمية كبيرة بالنسبة لنا، ولكنه لن يكون الأخير، علينا الاستمرار في حصد النقاط والبطولات".

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وصرح عن اللقاء: "مواجهة تشيلسي ستكون مليئة بالتحديات، لكن علينا تقديم أفضل ما لدينا خلالها من أجل الحصول على النقاط، أنا سعيد بما قدمناه حتى الآن بالرغم من النتائج الأخيرة، لقد قدمنا مستويات جيدة أمام آرسنال لكننا لم نحقق الفوز".

وأكمل: "لا أتذكر كم لاعب تواجد في تشكيل 2014 لكننا سنحب أن ننتقم مما حدث أمام تشيلسي من قبل"، في إشارة للخسارة عام 2014 أمام مورينيو.

وتطرق للحديث عن سوق الانتقالات: "أنا سعيد للغاية بفريقي في الوقت الحالي، كما كان الحال في العام الماضي عندما أراد الجميع أن نقوم بالصفقات".

جدير بالذكر أن ليفربول سيستلم لقب الدوري الإنجليزي على ملعبه بعد المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد، وهي الأخيرة للفريق على ملعبه هذا الموسم.