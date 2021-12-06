كلوب: التجديد لصلاح ليس كشرب الشاي وقت الظهيرة!

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن عملية التجديد لنجم مثل محمد صلاح من الطبيعي أن تستغرق الكثير من الوقت.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب خلال المؤتمر الخاص بلقاء فريقه ضد ميلان في الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ما الذي قاله كلوب عن عقد صلاح الجديد؟

قال كلوب: "الجميع يعرف قدر محمد صلاح جيدًا، نحن في مفاوضات مستمرة، وعملية تجديد عقد لاعب مثل صلاح ليست مثل تناول الشاي وقت الظهيرة والتوصل لاتفاق، كل ما يحدث طبيعي للغاية".

وأضاف: "لا يوجد ما أضيفه عن صلاح، هو يتحدث عن الأمر، وأنا أستطيع قول القليل من الأشياء لأن البقية ليست للعامة".

ما الذي قاله كلوب عن مقابلة محمد صلاح مع شبكة "إم بي سي"؟!

وأردف: "أنا لست متأكدًا إذا ما كان صلاح قد تحدث في تلك التصريحات باللغة الإنجليزية أم أن كلماته تمت ترجمتها بشكل غير صحيح، وهي مشكلة عانينا منها سابقًا".

وأنهى كلماته: "هناك الكثير من الأمور التي من الممكن أن تحدث، لكن صلاح بخير وأنا بخير، وكل شيء في حالة وضوح، فقط تلك الأشياء تحتاج للوقت".

جدير بالذكر أن صلاح ينتهي تعاقده مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، أي أن أمامه 18 شهرًا ويرحل مجانًا لو أراد ذلك.

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