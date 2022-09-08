كلوب: إقالتي من ليفربول على طريقة توخيل؟ من يعرف!

يورجن كلوب يتحدث عن مصيره مع ليفربول بعد الخسارة القاسية من نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أنه لا يخشى الإقالة من تدريب "الريدز" بعد الخسارة الصادمة أمام نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

ليفربول حل ضيفًا مساء الأربعاء على ملعب "دييجو مارادونا" معقل نادي نابولي، وأكرم النادي الإيطالي وفادة "الريدز" وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة الأولى من المجموعة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2022-23.

خسارة ليفربول جاءت في نفس اليوم الذي أقيل فيه الألماني توماس توخيل من تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي، بعد خسارة أمام دينامو زغرب الكرواتي بهدف دون رد في البطولة ذاتها.

وواصل ليفربول سلسلة الأداء المخيب للآمال منذ بداية الموسم، والذي شهد فوز الفريق في مباراتين فقط من أصل سبع مباريات في كافة المسابقات.

هل يخشى كلوب على مستقبله؟

كلوب أكد أنه ليس قلقًا على مستقبله، وأشار إلى أن مجموعة فينواي الرياضية مالكة ليفربول، أهدأ بكثير من الأمريكي تود بولي.

وردًا على سؤال عما إذا كان يعتقد أنه يمكن إقالته أيضًا بعد إقالة توخيل، قال كلوب: "ليس حقًا، ولكن من يدري؟".

وأضاف: "الفرق هو أن لدينا نوعين مختلفين من الملاك، نحن أهدأ ويتوقعون مني أن أتخطى الأمر، ولا أعتقد أن شخصًا آخر سيأتي".

وتابع: "هذا ما يرونه، وفي اليوم الذي يغيرون فيه رأيهم سوف يخبرونني".

ما هو سبب أزمة ليفربول؟

كلوب من جانبه يرى أن خط الدفاع المتقدم ليس المشكلة الأساسية التي يعاني منها ليفربول في الموسم الحالي، ويرى أن المشكلة الحقيقة تكمن في أن خطي الهجوم والوسط لا يضعان الضغط الكافي على المنافس عند فقدان الاستحواذ.

وقال: "الدفاع المتقدم يمثل مخاطرة عندما لا يكون هناك ضغط على الكرة، ولكن هذا ليس هو الحال عادة".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن يكون المنافس مضغوطًا، والمشكلة أننا لم نقترب أبدًا من وضعهم تحت الضغط".

وأردف: "نحن بحاجة إلى إعادة اكتشاف أنفسنا، لأن الأمور الأساسية ليست موجودة، إنه وقت صعب بالنسبة لنا، لا شك في ذلك، إذا لم نكن نلعب بشكل جيد للغاية، يجب أن ندافع بأفضل طريقة".

واختتم كلوب: "ليس الأمر أننا بحاجة إلى ابتكار نوع جديد من كرة القدم، لقد كان أقل ضغط ممكن رأيته لنا من فترة طويلة جدًا، نابولي كان جيدًا، لكننا جعلنا الأمر أسهل عليهم".