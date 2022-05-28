"كلوب ارتدى سروال رونالدو لمساعدتنا في نهائي الأبطال"

واقعة غريبة في غرفة ملابس ليفربول

كشف جيمس ميلنر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، عن بعض الكواليس لنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في عام 2018.

ميلنر تواجد مع الريدز في نهائي الأبطال بالعاصمة الأوكرانية كييف، والذي انتهى بخسارة فريقه بنتيجة 3/1 وضياع اللقب.

وقبل تجدد اللقاء مرة أخرى بين نفس الفريقين، مساء اليوم، السبت، في مدينة باريس الفرنسية، تحدث ميلنر لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن ما حدث في نهائي كييف.

وقال اللاعب المخضرم:"يورجن كلوب شخص نشط ومضحك، هو لا يضحك عندما يتحدث إلينا، ولكنه يحاول إراحتنا بأفضل صورة ممكنة".

وأضاف:"في نهائي دوري الأبطال 2018 كان يخبرنا بحديثه المعتاد عن المباراة والخطة وما سنفعله وخطتهم المتوقعة، لكنه كان يعلم بوجود توتر بداخلنا، لذلك قام بارتداء سروالًا قصيرًا من ماركة كريستيانو رونالدو، هذه كانت طريقته لنشر الاسترخاء لدينا".

وعن ما قدمه جاريث بيل بهذه المباراة:"كان مذهلًا وقام بتغيير كل شيء، لم يحصل على حقه بالشكل الكافي لأنه لم يسجل هدف الموسم في البطولة وقتها".

داخل أو خارج الملعب، شغف الجماهير متواجد دائمًا! 💪🔴#نهائي_دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/14j0zHEYBF — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 28, 2022

وبالنسبة لمواجهة ريال مدريد:"نحن نعرف تاريخهم جيدًا، لم نفز بأي شيء عندما لعبنا أمامهم، ولكن بعدها فزنا بالعديد من الألقاب، نحن لا نفكر في الانتقام، دخلنا ملعبهم في أكثر من مرة عندما كنا نواجه غريمهم أتلتيكو مدريد وشاهدنا جميع الكؤوس الأوروبية التي فازوا بها ورأينا البطولة التي حققوها أمامنا في كييف وقلنا لنفسنا هذا اللقب كان لنا والآن يجب استرداده".

ضربات الجزاء:"أنا ومحمد صلاح وفابينيو نتدرب قبل كل مباراة عليها، لقد فعلنا ذلك طوال الموسم، ومع تغيير قاعدة الأهداف خارج الأرض توقعنا أن تكون هناك المزيد من الركلات، ونتعامل أيضًا مع شركة "neuro11" المتخصصة في علم الأعصاب تساعدنا بهذه الخاصية".

يذكر أن ميلنر يعتبر من العناصر الاحتياطية مع ليفربول هذا الموسم، حيث شارك في 39 مباراة أغلبهم كبديل ولم يسجل ولا مرة وصنع 5 أهداف.

اقرأ أيضًا ..