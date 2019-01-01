كلوب: إيفرتون ليسوا أعدائنا لكن مواجهة الديربي مختلفة

المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد على أهمية مباراة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون في الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على صعوبة مواجهة فريقه أمام نظيره إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بالجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وتطرق خلالها للحديث عن الدربيات التي خاضها من قبل في ألمانيا وعن مواجهة الدور الأول هذا الموسم.

وقال كلوب: “لقد أمضيت سبع سنوات في ماينز ومثلهم في دورتموند، وعندما انضممت لبروسيا كانت أول ثلاث مباريات أمام ليفركوزن وشالكه، ولم يتحدث أحد عن الفريق الآخر أبدًا".

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وأضاف: "يجب أن تعلموا أنهم ليسوا أعدائي، لكنني أفهم بشكل كامل ماذا يعني الديربي بالنسبة للجميع، لقد لعب أول ديربي لي وعمري 10 سنوات مع القرية المجاورة لنا".

وأكمل: "لا يمكن أن يكونوا أعداء أبدًا فالجماهير تركب المواصلات العامة معًا والأطفال يدرسون في نفس المدارس، لكن المباريات لها أهمية خاصة للغاية".

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واختتم تصريحاته: "هدف أوريجي في الدور الأول غير مزاج الجميع في ليفربول، لقد كان ذلك الفوز هامًا للغاية وشكل ملامح المنافسة الحالية على اللقب".