كلوب: إصابة فان دايك؟ يبدو بحالة جيدة

يورجن كلوب يطمئن جماهير ليفربول بشأن إصابة فيريل فان دايك

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن إصابة المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك ليست بالقوية.

وكان فان دياك قد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل خلال المواجهة الأخيرة لليفربول أمام توتنهام الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من إصابته، فإن يورجن كلوب يؤكد أن فيرجيل فان دايك سيكون قادرًا على المشاركة في مواجهة ساوثهامبتون القادمة.

وقال يورجن كلوب في هذا الشأن: "فان دايك تدرب بشكل طبيعي منذ الثلاثاء، يبدو أن كل شيء على ما يرام بالنسبة له"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "فان دايك أحد قدم إضافة كبيرة على جودة الفريق منذ قدومه، إنه يقدم موسمًا جيدًا ويستحق العديد من الجوائز الفردية في نهايته"

وتابع: "لا أستطيع أن أنطق بكلمة واحدة سيئة في حقه سواء خلال هذا الموسم أو في المطلق، حتى لو حاولت لن أستطيع"

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يذكر أن فيرجيل فان دايك كان قد انضم إلى صفوف ليفربول خلال موسم الانتقالات الشتوية قبل الأخيرة قادمًا من ساوثهامبتون كأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.