النتائج المباشرة
ليفربول

كلوب: إصابة فان دايك؟ يبدو بحالة جيدة

التعليقات()
Getty Images
يورجن كلوب يطمئن جماهير ليفربول بشأن إصابة فيريل فان دايك

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن إصابة المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك ليست بالقوية.

اختيارات المحررين

وكان فان دياك قد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل خلال المواجهة الأخيرة لليفربول أمام توتنهام الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من إصابته، فإن يورجن كلوب يؤكد أن فيرجيل فان دايك سيكون قادرًا على المشاركة في مواجهة ساوثهامبتون القادمة.

وقال يورجن كلوب في هذا الشأن: "فان دايك تدرب بشكل طبيعي منذ الثلاثاء، يبدو أن كل شيء على ما يرام بالنسبة له"

وأضاف: "فان دايك أحد قدم إضافة كبيرة على جودة الفريق منذ قدومه، إنه يقدم موسمًا جيدًا ويستحق العديد من الجوائز الفردية في نهايته"

وتابع: "لا أستطيع أن أنطق بكلمة واحدة سيئة في حقه سواء خلال هذا الموسم أو في المطلق، حتى لو حاولت لن أستطيع"

هاتريك بيتيس.. هل استحق ميسي كل هذا "التطبيل"

يذكر أن فيرجيل فان دايك كان قد انضم إلى صفوف ليفربول خلال موسم الانتقالات الشتوية قبل الأخيرة قادمًا من ساوثهامبتون كأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.  

إغلاق