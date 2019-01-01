كلوب: أوباميانج لا يمتلك نقاط ضعف

تعرف على رأي كلوب في أوباميانج قبل مواجهة ليفربول

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أشاد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بالمستوى الذي يقدمه بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، متمنيًا ألا يكون في أفضل مستوياته في المباراة التي تجمع بين الفريقين.

أوباميانج قد يشارك أساسيًا ضد ليفربول مساء اليوم، السبت، في الجولة الثالثة من البريميرليج.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للقاء: "مر 4 أعوام على آخر مرة عملت معه والجميع كان يعلم كل شيء عن إمكانياته ولذلك لم نكن متفاجئين".

وتابع: "لا أرى لأوبا أي عيوب واضحة سوى فقط ذوقه في الملابس وحينما كان فريقي يلعب ضده كان من الصعب إيقافه بسبب سرعته".

المدرب الألماني استرجع ذكريات التعاقد مع أوباميانج في بوروسيا دورتموند مؤكدًا أنّه كان يبحث عن بديل لروبرت ليفاندوفسكي.

وأوضح: "حينما جاء لنا في البداية كنا نخطط لإشراكه في مركز الجناح ولكنّه برهن على قدراته الهجومية البارعة واستحق أن يكون أساسيًا".

واختتم: "لقد تطور كثيرًا منذ حينها ولم يعد جديدًا على الدوري الإنجليزي ولذلك لا أعتقد أنّ المباراة ستكون هينة".

جدير بالذكر أنّ ليفربول وأرسنال انتصرا في أول مباراتين بالدوري الإنجليزي.