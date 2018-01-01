كلوب: أريد باريس سان جيرمان وليس ريال مدريد الدور القادم

كلوب لم ينسى بعد مواجهة فريق العاصمة الفرنسية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أنه لا يكترث بمنافس فريقه المقبل في دوري أبطال أوروبا ولا يهمه الثأر من ريال مدريد، بل من باريس سان جيرمان.

وحسم ليفربول تأهله بفضل الانتصار بهدف نظيف على نابولي مساء الثلاثاء ليعبر للدور الثاني خلف باريس سان جيرمان عن المجموعة الثالثة.

ورد كلوب بالمؤتمر الصحفي عن سؤال حول رغبة الجماهير بمقابلة ريال مدريد: "ما أعرفه أن الكثيرين من الجماهير يريدون الثأر من باريس سان جيرمان، ولكن هذا ليس بيدنا". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وأضاف: "سننتظر القرعة، لا مشاكل، قبل المباراة لم أكن حتى واثقاً من تواجدنا بها والآن عبرنا، كيف يجوز لي بعد كل ذلك أن أطالب بفريق معين".

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وواصل المدرب الألماني: "نحن عبرنا كثاني، لذا غالباً سنقابل فريقاً عظيماً وقوياً، بقية الفرق لا تزال قادرة على المنافسة، لا يزال هناك الكثير من المباريات حتى فبراير المقبل".

وتحدث كلوب عن الإصابات التي ضربت صفوف فريقه بالمباراة: "لم يخبرني أي أحد أي شيء عن ماتيب وكتفه، أتمنى أن يكون هذا إشارة جيدة، ترينت يتألم بسبب الكدمة القوية بقدمه".

وأردف: "ميلنر يعاني من شد عضلي وأتمنى أن لا يكون الأمر أكثر من ذلك، لا أعرف بعد".

وسيعود ليفربول الأسبوع المقبل لأجواء الدوري المحلي عندما يواجه مانشستر يونايتد وعينه على الحفاظ على قمة الترتيب التي انتزعها الجولة الماضية من مانشستر سيتي.