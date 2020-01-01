كلوب: أحتاج لاعب واحد من أساطير ليفربول وهذا ما أتمنى فعله بأول تدريب

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يحدد لاعبًا واحدًا من أساطير ناديه للحصول على خدماته في تشكيلته الحالية.

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن أمله في عودة تدريبات الفريق بأسرع وقت ممكن ومقابلة نجوم الريدز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لصالح شبكة "بي تي سبورت" وأكد خلالها أنه يأمل في احتضان كافة نجوم ليفربول في أقرب فرصة.

وأوضح كلوب خلال التصريحات نفسها عن أمله في عودة ستيفين جيرارد للملاعب من جديد، وأكد أنه سيحب فكرة العمل معه.

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وقال كلوب: "بالأمانة أول ما أريد فعله هو احتضان كل الفريق، لقد مر الكثير من الوقت منذ أن رأيتهم آخر مرة، أنا أحبهم كثيرًا وبالرغم من ذلك لن يكون من الممكن أن أقوم بما أريده بسبب التباعد المجتمعي".

وأضاف: "علينا أن نتمتع بالكثير من الاحترافية في اليوم الأول للتدريبات وأن نفحص كل لاعب وبعد ذلك سنستطيع أن نعود مرة أخرى".

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وأردف عندما سألوه عن لاعب واحد فقط قد يحب أن يستعيده من أساطير ليفربول قال كلوب: "الإجابة سهلة، ستيفين جيرارد".

وأكمل: "الظريف في الأمر أنني هنا منذ سنوات ولم أقابل جيرارد قط، وخلال فترة البقاء في المنزل قابلته حوالي ست مرات، في مرة قابلته أثناء حديثي مع جيرارد هولييه في الهاتف".

جدير بالذكر أن يورجن كلوب كان قد أعرب من قبل عن رغبته في العمل مع ستيفين جيرارد المدير الفني الحالي لرينجرز الاسكتلندي.



