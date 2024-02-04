كلنا سلمان الفرج .. جمهور الهلال ينتفض للدفاع عن قائده ضد تهمة التمرد

النجم السعودي متهم برفض الانضمام للمنتخب السعودي

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انتفض جمهور الهلال السعودي للدفاع عن قائده سلمان الفرج ضد تهمة التمرد ورفض الانضمام للمنتخب السعودي في إحدى المباريات الودية، والتي وجهها له المدرب روبرتو مانشيني.

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مانشيني كان قد فاجأ وصدم الجميع في السعودية باتهام السداسي، الفرج وسلطان الغنام وخالد الغنام ونواف العقيدي ومحمد مران وعلي هزازي، برفض الانضمام للمنتخب السعودي في كأس آسيا.

المدرب قال عن الفرج أنه رفض الانضمام لمعسكر الأخضر وخوض المباريات الودية وهو ما أدى لاستبعاده من البطولة القارية فيما بعد، وقد نفى اللاعب ذلك الحديث جملة وتفصيلًا واستعد للخضوع للتحقيق في لجان اتحاد كرة القدم المختصة.

وتناقلت المصادر السعودية المتابعة أخبارًا حول خضوع الفرج وزملائه المتهمين بالتمرد للتحقيق ما بين اليوم وغدٍ، وهو الأمر الذي جعل جمهور الهلال ينتفض عبر منصة إكس للدفاع عن قائد الفريق.

الجمهور دشن هاشتاج بعنوان "كلنا سلمان الفرج" للدفاع عن اللاعب وقد نشروا العديد من التغريدات التي تغنت بوفاء وإخلاص اللاعب وتاريخه المشرف مع الأخضر.

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