كلمة فسخت عقده وتعليق من وزارة الخارجية.. كيليان مبابي يُشعل أزمة دولية مع الصين بسبب "الديكتاتور"!

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أثار مهاجم ريال مدريد كيليان مبابي أزمة دبلوماسية كبيرة بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يمزح بشأن شخصية تاريخية صينية على نطاق واسع. وقد كلّفت هذه الأزمة بالفعل الدولي الفرنسي عقدي رعاية مربحين، فيما أصدرت الحكومة الصينية الآن ردًا رسميًا على موجة الانتقادات.

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مبابي يواجه موجة غضب عارمة في الصين

يجد مبابي نفسه حاليًا في قلب أزمة دولية تتصاعد بوتيرة سريعة. فقد خسر مهاجم ريال مدريد اثنتين من أبرز شراكاته التجارية في الصين عقب ظهور حديث على مواقع التواصل الاجتماعي أثار استياء الجماهير في المنطقة.

أنهت العلامتان التجاريتان الصينيتان دونجبنج ومنجنيو رسميًا تعاونهما المربح مع اللاعب الدولي الفرنسي. وتأتي هذه الردة التجارية السريعة مباشرة نتيجة مقطع فيديو تم بثه ظهر فيه اللاعب وهو يتفاعل مع صورة للزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونج.

الحكومة الصينية تصدر بيانًا رسميًا

تطور الموقف بسرعة من عاصفة اعتيادية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى قضية دبلوماسية على مستوى الدولة. فقد تناولت السلطات الصينية الآن الموقف بشكل مباشر، مدافعةً بحزم عن موجة الغضب الشعبي الواسع الموجهة نحو اللاعب في مختلف أنحاء البلاد. وتحدث جوو جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، باستفاضة عن الحادثة خلال مؤتمر صحفي رسمي يوم الثلاثاء.

وقال جياكون للصحفيين، وفقًا لما نقله موقع MadeInFoot: «إن أي كلمة أو فعل يجرح مشاعر الشعب الصيني يقابَل بطبيعة الحال برفض عام من المجتمع الصيني بأكمله».

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أصل الفيديو المتداول

بدأ الجدل في الأصل خلال حلقة تم بثها من البرنامج الإلكتروني "The Bridge". وخلال البرنامج، ظهر مبابي وهو يضحك على مونتاج عُدِّل بشكل كبير على الإنترنت ووضع وجهه فوق صورة الزعيم الصيني الراحل.

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أثار هذا المقطع القصير على الفور ردود فعل عنيفة وواسعة النطاق عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي الصينية. وسرعان ما عبّر المواطنون عن استيائهم العميق مما اعتبروه قلة احترام كبيرة تجاه شخصية تاريخية بارزة.

وتمثل هذه الفترة مرحلة صعبة بشكل لافت خارج الملعب بالنسبة للمهاجم النجم. فقد حل اللاعب مؤخرًا في المركز الثاني في ترتيب الكرة الذهبية الأخيرة، لكنه يواجه الآن ضررًا بالغًا في سمعته داخل واحدة من أكثر الأسواق العالمية ربحية.

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التعامل مع التداعيات التجارية

يتعين على مبابي وممثلي علاقاته العامة الآن التعامل بحذر مع التداعيات الخطيرة لهذا الخلاف الدبلوماسي غير المتوقع. فخسارة دعم مالي كبير من عملاقين صينيين تمثل ضربة موجعة لمحفظته التجارية العامة في آسيا.

ويبقى أن نرى ما إذا كان اللاعب سيصدر اعتذارًا علنيًا رسميًا في محاولة لتهدئة التوترات المتصاعدة. أما في الوقت الراهن، فعلى المهاجم أن يحاول الحفاظ على تركيزه على كرة القدم رغم الضجيج الخارجي الكبير المحيط بعلامته التجارية. وسيتوقع ريال مدريد من مهاجمه النجم مواصلة تحقيق نتائج إيجابية داخل الملعب بينما يعمل فريق إدارته بلا كلل للحد من الأضرار خارج الملعب.