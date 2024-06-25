كلمات مؤثرة .. نجم النصر يُعلن رحيله عن الفريق

انتهت رحلة اللاعب مع العالمي

يستعد النصر لإجراء تغييرات كبيرة على قائمة لاعبيه للموسم القادم، وستشمل تلك التغييرات عديد اللاعبين السعوديين والأجانب.

أحد أولئك الراحلين لم ينتظر إعلان النادي وأعلن بالفعل رحيله عن النصر، وهو حارس المرمى وليد عبد الله، الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية يونيو الجاري ولا تبدو هناك أي فرصة لتجديده.

اللاعب صاحب الـ38 عامًا أكد انتهاء رحلته مع القميص الأصفر بكلمات مؤثرة عبر حسابه على سناب شات، حيث كتب "شكرًا جمهوري الغالي، شكرًا جمهور النصر، شكرًا للجميع دون استثناء. كنت سعيدًا جدًا بتواجدي معكم وحققنا بطولات".

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أضاف "الله يوفقكم وسامحوني على أي تقصير. أستودعكم الله".

يُشار إلى أن وليد عبد الله بدأ مسيرته الكروية مع الشباب، وقد انضم للنصر عام 2017.