كلفه دوري الأبطال .. فيرجسون يتحسر على قراره الخاص بميسي

المدرب التاريخي يعود بالذاكرة إلى 2011

عاد مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري سير أليكس فيرجسون بالذاكرة إلى 2011 والقرار الذي ندم عليه بخصوص التعامل مع نجم برشلونة ليونيل ميسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة وقتها حقق لقب ذات الأّذنين عقب الانتصار على مانشستر يونايتد في "ويمبلي" بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ماذا قال فيرجسون عن ميسي وخسارة نهائي 2011 بدوري أبطال أوروبا؟

تحدث المدرب السابق مع جاري نيفيل لحساب "سبورت بايبل" قائلاً: "بارك جي سونج كان السبب في خسارة نهائي دوري الأبطال حينها".

وأكمل: "كان يجب أن أدفع به بعد الاستراحة على ميسي، كان قراراً خاطئاً مني، قلت لنفسي تعادلنا قبل الاستراحة مباشرة وسننمو في المباراة وهم سيروا المباراة بشكل مختلف".

واستمر المدرب المخضرم: "آخر عشر دقائق من الشوط الأول كنا الأفضل وكدنا حتى نتقدم، إذا كنت جعلت بارك يلعب على ميسي ويراقبه أعتقد كنا سنفوز عليهم".

هل سجل ميسي في شباك مانشستر يونايتد؟

لعب النجم الأرجنتيني ضد الفريق الإنجليزي في ست مناسبات سابقة، ونجح في هز شباكه أربع مرات.

أحد تلك الأهداف كان في نهائي ويمبلي 2011 بعد أن أعاد التقدم لفريقه بعد مرور تسع دقائق من عمر الشوط الثاني للمباراة.

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