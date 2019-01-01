كلاين يتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي

ليفربول يتلقى صدمة جديدة بإصابة قوية لناثانيل كلاين

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تعرض الظهير الأيمن لنادي ليفربول ناثانيل كلاين لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان كلاين قد بات مطلوبًا في سوق الانتقالات الصيفية من قبل عدة أندية، ولكن الإصابة ستضر بحظوظه في الخروج هذا الميركاتو.

ومع مشاركته مع الريدز في الفترة التحضيرية، جاءت الضربة القوية التي ستبعده عن الملاعب لنحو 6 أشهر.

وخلال مواجهة ليفربول أمام بوروسيا دورتموند تعرض كلاين لالتحام قوي خرج على إثره مصابًا بتمزق في أربطة الركبة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 24, 2019

وفي الوقت ذاته، صرح يورجن كلوب بأن ليفربول من الممكن ألا يخوض غمار سوق الانتقالات الصيفية ولا يتعاقد مع أي من اللاعبين.

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يذكر أن ليفربول قد فاز في هذه المباراة الودية على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين.