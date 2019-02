كلاوديو بيتزارو يُنصب نفسه ملكًا للدوري الألماني

يواصل الهداف البيروفي، كلاوديو بيتزارو، هز الشباك في الدوري الألماني وهو بعمر الـ40.

لاعب فيردر بريمن قاد فريقه للتعادل مع هيرتا برلين، بتسجيل هدفًا في الدقيقة السادسة من الوقت البديل.

وشارك بيتزارو في الدقيقة 61 من عمر اللقاء، ليسجل هدفه الأول في الدوري، والثاني هذا الموسم، بعدما سجل في شباك بوروسيا دورتموند لكن في مسابقة كأس ألمانيا.

وأصبح بيتزارو أكثر لاعب تسجيلاً في أعوام ميلادية متتالية، برصيد 21 عامًا، منذ انضمامه لصفوف الدوري الألماني.

كما أصبح أكبر لاعب سناً تسجيلاً في الدوري الألماني بعمر الـ40 رافعاً رصيده إلى 194 هدفًا

WOW OH WOW! 💥😱👴@pizarrinha scores with the last kick of the game to become the oldest goalscorer in #Bundesliga history. What a time to break the record! 😵



(90+5') #BSCSVW 1-1 pic.twitter.com/D4W5G0Vq81