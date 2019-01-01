كلاكيت ثالث مرة - النصر السعودي يعلن البرنامج الزمني لانتخاباته

لا أحد يرغب في رئاسة النادي العاصمي دون معرفة أسباب واضحة لذلك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت اللجنة الانتخابية بنادي النصر السعودي اليوم الأربعاء، البرنامج الزمني، لانتخاب رئيس جديد ومجلس إدارة للمرة الثالثة.

اللجنة فتحت أبوابها من قبل في التاسع من يونيو الجاري أمام راغبي الترشح إلا أن أُغلقت بعد ثلاثة أيام دون ترشح أحد، لتضطر لمنح مسؤولي العالمي فرصة ثانية في 16 من الشهر نفسه، ليتفاجأ الجمهور بإغلاق الأبواب أمس الثلاثاء، دون أي جديد يطرأ.

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وجاء البرنامج الزمني للمرة الثالثة والأخيرة كالتالي، حيث يُفتح باب الترشح في 23 من الشهر الجاري ولمدة خمسة أيام، على أن تُعلن القائمة النهائية في الرابع من يوليو المقبل.

وحال تقدم أي مترشح بأوراقه، فإن باب التصويت سيُفتح في السادس من يوليو، على أن يُنظر في الطعون على النتائج في الثامن من الشهر ذاته.

البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي #النصر للمرة الثالثة pic.twitter.com/9Yv7ms3nY3 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 19, 2019

ووفقًا للوائح والقوانين، فإن هذه هي المرة الأخيرة التي سيُفتح بها أبواب الترشح لرئاسة النصر، وفي حال عدم تقدم أحد للترشح، فإن الهيئة العامة للرياضة ستكلف مجلس جديد حسب رؤيتها لتولي مسؤولية النادي.

يذكر أن عبد العزيز الجليل كان ينتوي الترشح خلال الثلاثة أيام الماضية إلا أنه تراجع بشكل مفاجئ دون إعلان أسباب واضحة.

بينما أعلن سعود آل سويلم؛ الرئيس الحالي، عدم رغبته في رئاسة النصر مرة أخرى، لأسباب شخصية، مكتفيًا بما حققه معه.