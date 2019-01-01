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كلاسيكو كأس الملك | ماذا يفعل برشلونة في الإياب حينما يتعادل ذهابًا على أرضه؟

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تعرف على تاريخ برشلونة في كأس ملك إسبانيا حينما يتعادل على أرضه ذهابًا

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تعادل نادي برشلونة على أرضه "كامب نو" مع نظيره ريال مدريد بهدف لكل فريق في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

مباراة الإياب تُقام يوم 27 فبراير المقبل وقبل 3 أيام فقط من مواجهة مكررة ولكن في الدوري الإسباني.

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وتعتبر النتيجة إنجازًا للنادي الملكي، إذ يحتاج للخروج بتعادل سلبي أو الفوز بأي نتيجة للتأهل، بينما برشلونة يتطلب عليه التسجيل ليتواجد في "بينتو فيامارين" بالنهائي السادس على التوالي.

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ولم يتمكن برشلونة من العودة في الإياب بعد التعادل ذهابًا على أرضه ضد ريال مدريد سوى مرة واحدة في بطولة كأس الدوري الإسباني عام 1986.

النادي الكتالوني تعادل 2-2 في كامب نو مع الميرينجي قبل أن يتمكن من الفوز في "سانتياجو برنابيو" برباعية نظيفة ليقصي ريال مدريد.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حقق لقب الكأس في آخر 4 سنوات على التوالي.

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